От 364 тысяч до 850 миллионов. Депутаты Тюменской облдумы отчитались о доходах

Депутаты Тюменской облдумы отчитались о доходах. Разброс данных велик – от почти миллиардера до скромного заработка в почти 400 тыс. руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Самый высокий доход – 849,9 млн руб. – задекларировал председатель комитета по бюджету, налогам и финансам, представитель "Единой России" Дмитрий Горицкий. В пользовании у него – четыре участка, по два машиноместа и гаража, жилой дом, квартира. Ездит политик на "Porche cayenne turbo s" и "Mercedes-Benz S560 4MA". На втором месте с доходом в 131,2 млн руб. – "единоросс" Богдан Богославец. У него много собственности – участки, здания и прочее, в собственности – два участка, дом и квартира. В автопарке есть, в частности, "Toyota land cruser" и "Toyota lexus". "Бронза" – у "справедливоросса" Владимира Пискайкина (96,3 млн руб.).

У спикера парламента, представителя партии власти Сергея Корепанова доходы скромнее, но также внушительны – 16,5 млн руб. В собственности у него – участок, жилой дом с мансардой, квартира, гараж, нежилое помещение, подвал и баня. В пользовании – квартира. Автотранспорта, согласно декларации, у Корепанова нет. Новый депутат облдумы Александр Лобов (ЛДПР) заработал в ушедшем году 2 млн руб. В собственности у него – три доли квартиры площадью 48,6 "квадрата" из восьми. В пользовании политика – квартира. Автотранспорта также нет.

Замыкает список по сумме доходов коммунист Юрий Юхневич. Он заработал в 2020 г. 363,6 тыс. руб. Он вместе с супругой и ребёнком владеет квартирой (55,4 "квадрата"), ездит на "ВАЗ-20053" и "ВАЗ-20074". Также в пользовании у него есть квартира.

Напомним, в прошлом году, отчитываясь вместе с коллегами о заработках в 2019-ом, Горицкий указал доход в 1,1 млрд руб.