21 Апреля 2021
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Общество В России
(2018) | Фото: Госдума РФ

Бизнесу необходимо подключиться к кампании по вакцинации, - Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в Telegram пост, в котором призвал бизнес ответить на заботу государства, которую оно оказало в период пандемии. О чем конкретно идет речь – непонятно. Но, возможно, свое участие предприниматели могут проявить по примеру Москвы: там бизнес готовится материальными благами стимулировать пенсионеров на вакцинацию.

"Совершенно очевидно, процесс вакцинации может быть гораздо эффективней, если бизнес примет в нем участие. Важно, чтобы люди быстрее вернулись к привычному укладу жизни и экономика работала в нормальном режиме, - пишет Володин. - Сегодня бизнесу необходимо занять более активную и ответственную позицию: подключиться к кампании по вакцинации и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников".

Также председатель нижней палаты парламента добавляет: "Делать прививку или нет — это личный выбор каждого. Вакцинация сегодня - это не только вопрос своего здоровья, но и здоровья окружающих, а также экономического благополучия страны в целом".

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Бизнесу необходимо подключиться к кампании по вакцинации, - Володин

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Теги: вакцинация, вячеслав володин, бизнес



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