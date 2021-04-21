В Москве задержали юриста ФБК* Любовь Соболь

Юриста ФБК* (*ФБК – внесен в реестр НКО-иноагентов) Любовь Соболь задержании у станции московского метро "Автозаводская", сообщил ее адвокат Владимир Воронин. Также СМИ сообщили о задержании пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш.

"Мне позвонила только что Любовь, сообщила, что она садилась в такси у метро "Автозаводская", где находится офис "Навальный.Live", и тут же ее задержало большое количество сотрудников полиции, которые теперь везут ее в неизвестном направлении. Ей не говорят, куда ее везут, не говорят, за что ее задержали. <...> Не сомневаюсь, что это превентивное задержание, и сейчас ей будут вменять, что она совершала какие-то призывы, хотя на самом деле, если посмотреть ее социальные сети, то никаких призывов ни она, ни ее команда не публиковали", - цитирует "Эхо Москвы" Воронина.

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