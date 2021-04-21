21 Апреля 2021
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Екатеринбургский зоопарк (2021) | Фото: Накануне.RU

Погибшего в Екатеринбургском зоопарке белого медведя хоронить не будут

В Екатеринбургском зоопарке сообщили, что не будут хоронить трагически погибшего белого медведя Умку. Сделать это не позволяет закон.

Накануне стало известно, что зоопарке уральской столицы умер белый медведь Умка. Хищник прожил в неволе 25 лет, а причиной смерти стала проглоченная детская игрушка.

Кто-то из посетителей бросил в вольер мячик, который не приспособлен для игр такого крупного хищника. Проглотив его, медведь не смог с этим справиться и инородный предмет остался в желудке. Последствия оказались для зверя фатальными.

белый медведь(2018)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в Екатеринбургском зоопарке, хоронить Умку не будут - по правилам, похороны животных зоопарка не проводятся.

"Все трупы утилизирует "Спецавтобаза" по правилам ветеринарного департамента. Это законы РФ", - уточнили в зверинце.

Сами сотрудники зоопарка признавались, что очень тяжело переживают потерю своего любимца. Тоскует и Айна, соседка и верная подруга Умки.

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Погибшего в Екатеринбургском зоопарке белого медведя хоронить не будут

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Теги: медведь, Умка, зоопарк



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Ранее 20.04.2021 18:52 Мск В екатеринбургском зоопарке из-за детского мячика умер белый медведь

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