Погибшего в Екатеринбургском зоопарке белого медведя хоронить не будут

В Екатеринбургском зоопарке сообщили, что не будут хоронить трагически погибшего белого медведя Умку. Сделать это не позволяет закон.

Накануне стало известно, что зоопарке уральской столицы умер белый медведь Умка. Хищник прожил в неволе 25 лет, а причиной смерти стала проглоченная детская игрушка.

Кто-то из посетителей бросил в вольер мячик, который не приспособлен для игр такого крупного хищника. Проглотив его, медведь не смог с этим справиться и инородный предмет остался в желудке. Последствия оказались для зверя фатальными.

Как сообщили Накануне.RU в Екатеринбургском зоопарке, хоронить Умку не будут - по правилам, похороны животных зоопарка не проводятся.

"Все трупы утилизирует "Спецавтобаза" по правилам ветеринарного департамента. Это законы РФ", - уточнили в зверинце.

Сами сотрудники зоопарка признавались, что очень тяжело переживают потерю своего любимца. Тоскует и Айна, соседка и верная подруга Умки.