21 Апреля 2021
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Политика В России Украина ДНР и ЛНР
Послание Владимира Путина Федеральному собранию (2020) | Фото: youtube.com

Политолог рассказал, объявит ли Путин о присоединении новых территорий

Россияне замерли в ожидании – звучат версии, что в ходе сегодняшнего послания Владимир Путин может объявить об объединении с Белоруссией или признании независимости ЛДНР. К этому подталкивает цепочка событий: предотвращение покушения на Александра Лукашенко, приезд президента Белоруссии в Москву на следующий день после послания, срочный созыв заседания Совета Федерации, войска на границе с Украиной – явно что-то готовится?

Но, как отмечает политолог Максим Жаров, сценарии присоединения новых территорий маловероятны. Об этом он рассказал Накануне.RU:

"Условий для какого-либо присоединения новых территорий на данный момент не создано. Ни в Белоруссии, ни в Донбассе нет какой-то критической для России уязвимости, которая сподвигла бы российское руководство на какие-то экстренные шаги", – сказал он.

Впрочем, возможно, что завтра на переговорах Лукашенко предложит некую ассоциацию Белоруссии и России по модели ассоциации Украины и ЕС — декларативный акт, свидетельствующий о намерении глубоко интегрироваться. "Но, опять же, Лукашенко предложит эту ассоциацию как пустую абстракцию. Её нужно будет наполнять конкретным содержанием, обязывающими пунктами. И это вопрос будущих переговоров, не этой встречи", – полагает эксперт.

Что касается ЛДНР, то в первую очередь речь может идти о схеме, когда Россия сначала признает независимость республик.

"Там ситуация началась с того, что у Зеленского критически упал рейтинг внутри Украины, и Киев стал раскручивать напряжение вокруг Донбасса, вводить туда дополнительные войска и создавать впечатление, что вот-вот начнётся война, поскольку Зеленский сейчас получил некие уверения, что его подержат без разворачивания крупномасштабных боевых действий. Думаю, что даже если начнётся какое-то наступление украинских войск в Донбассе, Кремль сразу ничего присоединять не будет, а для начала объявит, что признаёт независимость ЛНР и ДНР. И то, по факту, наступление украинских войск пока не началось и, думаю, не начнётся", – говорит он.

Но ситуация будет обостряться. "Провокации с человеческими жертвами там могут быть, и они даже более чем возможны. Даже такие масштабные, как малазийский "Боинг" в 2014 году. Не дай бог это случится, но неслучайно выпустили предупреждение об опасности полётов над территориями Украины и России, включая Крым", – заключил эксперт.

Напомним, послание Владимира Путина Федеральному собранию начнется в 12.00 мск.

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Политолог рассказал, объявит ли Путин о присоединении новых территорий

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Теги: Путин, Украина, Белоруссия, Донбасс



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