Российский сегмент МКС изношен на 80%, целесообразнее построить новую станцию - Рогозин

У порядка 80% оборудования на российском сегменте МКС выработан ресурс. Поддержание его рабочего состояния, ремонт и замены потребуют столько же средств, сколько и создание новой станции, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, между Роскосмосом и правительством достигнуто понимание того, что нужно строить новую, национальную орбитальную станцию.

Ранее Рогозин сообщал, что лабораторный модуль "Наука" все равно будет отправлен на МКС, но вот уже новый научно-энергетический модуль, который также готовился для действующей станции, будет доработан и включен уже в состав нового проекта.

"Научно-энергетический модуль - это совершенно новый модуль нового поколения. Он, конечно, будет переработан. Потому что одно дело - отправка его на МКС, а другое - формирование на его основе базового модуля новой орбитальной станции. Потребуется гораздо больше самостоятельности в том, что касается ориентации в пространстве, энергетики и многого другого", - цитирует "Интерфакс" главу госкорпорации.

Накануне Рогозин опубликовал кадры строительства на мощностях РКК "Энергия" первого, базового модуля новой российской орбитальной станции. Он будет готов в 2025 году, а "уйти" с МКС Россия собирается в 2024 году. Также Рогозин сообщил, что новая станция будет выведена на орбиту к 2030 году.