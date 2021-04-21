21 Апреля 2021
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Наука и техника В России
Первый модуль российской орбитальной космической станции. (2021) | Фото: пресс-служба Роскосмоса / facebook.com/dmitry.rogozin.739

Российский сегмент МКС изношен на 80%, целесообразнее построить новую станцию - Рогозин

У порядка 80% оборудования на российском сегменте МКС выработан ресурс. Поддержание его рабочего состояния, ремонт и замены потребуют столько же средств, сколько и создание новой станции, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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По его словам, между Роскосмосом и правительством достигнуто понимание того, что нужно строить новую, национальную орбитальную станцию.

Ранее Рогозин сообщал, что лабораторный модуль "Наука" все равно будет отправлен на МКС, но вот уже новый научно-энергетический модуль, который также готовился для действующей станции, будет доработан и включен уже в состав нового проекта.

Первый модуль российской орбитальной космической станции.(2021)|Фото: пресс-служба Роскосмоса / facebook.com/dmitry.rogozin.739

"Научно-энергетический модуль - это совершенно новый модуль нового поколения. Он, конечно, будет переработан. Потому что одно дело - отправка его на МКС, а другое - формирование на его основе базового модуля новой орбитальной станции. Потребуется гораздо больше самостоятельности в том, что касается ориентации в пространстве, энергетики и многого другого", - цитирует "Интерфакс" главу госкорпорации.

Накануне Рогозин опубликовал кадры строительства на мощностях РКК "Энергия" первого, базового модуля новой российской орбитальной станции. Он будет готов в 2025 году, а "уйти" с МКС Россия собирается в 2024 году. Также Рогозин сообщил, что новая станция будет выведена на орбиту к 2030 году.

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Российский сегмент МКС изношен на 80%, целесообразнее построить новую станцию - Рогозин

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Теги: мкс, орбитальная станция, дмитрий рогозин, ремонт



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