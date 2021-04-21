Уралвагонзавод в 2020 году выполнил все обязательства перед коллективом

На Уралвагонзаводе (в состав концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) подвели итоги выполнения мероприятий коллективного договора за 2020 год. Все мероприятия основного документа, регулирующего трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между работодателем и работником, признаны выполненными, сообщили в пресс-службе УВЗ. По итогам финансового года принято решение об индексации заработных плат и выплате вознаграждения заводчанам.

В конференции по проверке выполнения коллективного договора приняли участие генеральный директор УВЗ Александр Потапов, исполнительный директор предприятия Владимир Рощупкин, председатель первичной профсоюзной организации "Уралвагонзавод" Евгений Лутохин и более 400 делегатов от трудовых подразделений Уралвагонзавода. Традиционно на конференцию был приглашен глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.

Было отмечено, что 2020-й год для предприятия был непростым, но знаковым. Перед Уралвагонзаводом стояли объективные внешние вызовы, которые были успешно преодолены. Предприятие показало хороший результат по исполнению планов в части спецтехники. Было сделано все максимально возможное, чтобы были заказы по подвижному составу. И в текущем году заложен выпуск гражданской продукции на уровне 2019 года.

Администрация УВЗ выполнила все обязательства. Так, в социальное развитие в 2020 году вложено 1 млрд 471 млн руб., из них в содержание объектов социальной сферы - 699,8 млн руб., в социальную защиту – 771,2 млн руб. Социальный пакет на одного работающего составил 4 тыс. 121 руб. В прошлом году, как и годами ранее, на Уралвагонзаводе была проведена индексация часовых тарифных ставок и окладов. В апреле 2021 года они также проиндексированы на 3,7%, а в июне по итогам первого полугодия будет рассмотрена возможность довести этот показатель до 4,9%. По итогам работы в 2020 году заводчане получат вознаграждение за свой труд – ко Дню России.

В 2020 году на постоянную работу принято 1 тыс. 154 человека. Самыми востребованными профессиями стали электросварщик, слесарь-ремонтник, оператор станков с ПУ. Инвестиции в обучение персонала составили 25 млн руб. Выполнено 87 мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровня профессиональных рисков на общую сумму 455,1 млн руб.

Ключевой социальной программой стала организация медицинской помощи работникам предприятия. В медцентре было проведено 28 тысяч медицинских осмотров, диспансеризацию прошли почти 2 тысячи человек, а вакцинопрофилактику по разным болезням получили более 10 тысяч заводчан.

"2021 год обещает быть лучше даже при общемировом спаде производства. Есть контракты по гражданской тематике, продолжатся работы по расширению линейки инновационного подвижного состава, исполнение контрактов в рамках гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества. В приоритетных задачах – улучшение качества, повышение конкурентоспособности и снижение себестоимости выпускаемой продукции, а также выход на новые рынки. Социальные проекты останутся для Уралвагонзавода одним из ключевых направлений", - добавили в пресс-службе Уралвагонзавода.