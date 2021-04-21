Новой целью правительства может стать снижение средней ставки по ипотеке до 6,9%

Правительство рассматривает возможность корректировки одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда" – ставки по среднероссийской коммерческой ипотеке.

Ранее предполагалось, что к 2024 году ставка должна снизиться до 7,9%, но в минувшем году эта цель была превышена досрочно.

"Мы должны были только к 2024 году снизить среднюю ставку по стране ниже 8%. Но уже сегодня с уверенностью можно сказать, что мы по итогам этого (2020-го — прим. ред.) года этот показатель национальной цели выполнили. Уже сейчас средняя ставка по стране — на уровне 7,5%", - заявил осенью прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий строительство.

По данным газеты "Известия", на одном из совещаний у Хуснуллина в апреле рассматривалось сокращение ставки до 6,9% с поддержанием этой цифры до 2030 года.

Достижение новой цели может стать не таким простым, как предыдущей. В прошлом году снижению ставки очень способствовала программа льготной ипотеки со ставкой 6,5%, а также смягчение денежно-кредитной политики. Сейчас программа готовится к сворачиванию в большинстве регионов (где она, кстати, подчас вызвала резкий рост цен на новостройки), а Центральный банк России уже начал постепенное повышение ключевой ставки.