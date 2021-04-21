21 Апреля 2021
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Спорт Свердловская область
фан-зона ХК Автомобилист (2020) | Фото: Накануне.RU

Главный тренер фарм-клуба "Автомобилиста" покинул команду, чтобы работать в КХЛ

Главный тренер хоккейного клуба "Горняк" Олег Леонтьев покинул команду. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ХК "Автомобилист", чьим фарм-клубом является "Горняк".
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Леонтьев на протяжении долгого времени успешно работал в структуре "Автомобилиста", а с 2018 года возглавлял фарм-клуб екатеринбуржцев в ВХЛ. Под его руководством "Горняк" дважды подряд выходил в плей-офф, имея при этом один из самых молодых составов в лиге. А в минувшем сезоне хоккеисты установили лучшее достижение в истории команды – выход во второй раунд Кубка Петрова.

В ближайшее время Олег Леонтьев возглавит один из клубов Континентальной хоккейной лиги. Что это за команда, в "Автомобилисте" не уточнили. Кто теперь возглавит "Горняк" вместо Леонтьева, также не сообщается.

Ранее стало известно, что екатеринбургский клуб по итогам сезона покинет целый ряд иностранных хоккеистов.

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Главный тренер фарм-клуба "Автомобилиста" покинул команду, чтобы работать в КХЛ

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Теги: Леонтьев, Горняк, тренер, Автомобилист



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