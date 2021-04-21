В Челябинской области умерли еще десять человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено у 112 человек выявили COVID-19, десять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 59 тыс. 135 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 100 заболевших. За сутки выписан 134 человека, всего в регионе выздоровели 53 тыс. 455 пациентов.

За прошедшие сутки умерло десять человек, из них девять от коронавируса. Еще у одного пациента COVID-19 был сопутствующим заболеванием.