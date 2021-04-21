Командование ВС США заявило о возможном применении ядерного оружия

Стратегическое командование Вооруженных сил США опубликовало в "Твиттере" пост о том, что вскоре может быть применено ядерное оружие. Примечательно, что пост был опубликован ночью.

Запись командования вызвала среди американских пользователей ряд недовольных комментариев, хотя некоторые ее поддержали.

"Спектр конфликтов сегодня не является ни линейным, ни предсказуемым. Мы должны учитывать возможность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант", - говорится в заявлении.

То есть кто и против кого может применить ядерное оружие, из текста непонятно.

Накануне также глава Стратегического командования Чарльз Ричард заявил в комитете Сената по делам вооруженных сил, что Россия является ядерной стратегической угрозой, которая наращивает и модернизирует свою ядерную мощь. А уровень модернизации российских ядерных сил 80%, в то время как США этим не занимаются. Он же недавно заявлял, что есть реальная вероятность ядерной войны против России и Китая в ближайшем будущем.