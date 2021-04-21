21 Апреля 2021
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Ядерный гриб после испытаний 30 октября 1961 (2018) | Фото: Автор неизвестен, архив Минатома - http://npc.sarov.ru/issues/volume1/illustrationsp6.html

Командование ВС США заявило о возможном применении ядерного оружия

Стратегическое командование Вооруженных сил США опубликовало в "Твиттере" пост о том, что вскоре может быть применено ядерное оружие. Примечательно, что пост был опубликован ночью.
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Запись командования вызвала среди американских пользователей ряд недовольных комментариев, хотя некоторые ее поддержали.

"Спектр конфликтов сегодня не является ни линейным, ни предсказуемым. Мы должны учитывать возможность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант", - говорится в заявлении.

То есть кто и против кого может применить ядерное оружие, из текста непонятно.

Накануне также глава Стратегического командования Чарльз Ричард заявил в комитете Сената по делам вооруженных сил, что Россия является ядерной стратегической угрозой, которая наращивает и модернизирует свою ядерную мощь. А уровень модернизации российских ядерных сил 80%, в то время как США этим не занимаются. Он же недавно заявлял, что есть реальная вероятность ядерной войны против России и Китая в ближайшем будущем.

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Командование ВС США заявило о возможном применении ядерного оружия

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Теги: США, ядерное оружие



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