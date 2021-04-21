21 Апреля 2021
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Экономика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Минэнерго не собираются вводить прогрессивные энерготарифы для населения

Министр энергетики России Николай Шульгинов опроверг информацию о возможном введении прогрессивной шкалы энерготарифов.

"В связи с рядом публикаций в СМИ Минэнерго России разъясняет, что инициативы по вводу прогрессивной шкалы тарифов на электроэнергию в ведомстве не рассматриваются", - говорится в коротком заявлении министра.

Ранее газета "Известия" опубликовала статью, в которой сообщается о предложении Союза потребителей России, направленном Михаилу Мишустину: ввести для населения лимиты на потребление электричества, при превышении которых тариф повышается.

Якобы, для ориентира предложено потребление в 100 кВт/ч в месяц на человека (с возможностью региональных поправок). Эксперты говорят, что сейчас в среднем россияне потребляют 90 кВт/ч в месяц.

В союзе полагают, что такая схема помогла бы сократить перекрестное субсидирование в электроэнергетике, когда "низкие" тарифы для населения компенсируются повышенными расценками для бизнеса.

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В Минэнерго не собираются вводить прогрессивные энерготарифы для населения

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Теги: минэнерго, тариф, население, прогрессивная шкала, лимит



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