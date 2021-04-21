21 Апреля 2021
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природа лес береза (2007) | Фото: Накануне.ru

На Урале судят курьера из Березовского, прятавшего наркотики под березами

На Среднем Урале направлено в суд уголовное дело наркокурьера из города Березовский. Свой "товар" он прятал под березами.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, однажды 31-летний неработающий березовчанин решил "трудоустроиться" курьером в интернет-магазин по продаже наркотиков, где сам покупал вещества для личного употребления. Ему поручили раскладку зелья по тайникам, откуда бы его потом забирали наркоманы.

Для места временного хранения и фасовки наркотиков уралец использовал квартиру знакомой девушки, расположенную в центре Березовского, где имелись все необходимые приспособления - весы и фасовочный материал. Курьер успел нафасовать 87 упаковок с двумя видами "синтетики" общей массой более 230 грамм. 14 из них он поместил в тайники, которые оборудовал... под березами.

Вскоре молодой человек был задержан. В квартире его подруги правоохранительными органами было изъято более 80 грамм наркотических веществ.

Сейчас уголовное дело курьера направлено в Березовский городской суд. Ему грозит до 20 лет колонии.

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На Урале судят курьера из Березовского, прятавшего наркотики под березами

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Теги: березы, наркотики, курьер, Березовский



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