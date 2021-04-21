Европейская футбольная Суперлига временно отменяется

Проект создания европейской футбольной Суперлиги, в которую должны были войти около двух десятков сильнейших и богатейших футбольных клубов, приостановлен. Об этом сообщает пресс-служба Суперлиги после того, как шесть английских клубов под давлением британских и европейских властей объявили о выходе из проекта и официально написали об этом в УЕФА.

Отмечается, однако, что Суперлига убеждена, что текущее положение дел в европейском футболе требует изменений и прежняя система не работает. Проект "полностью соответствует законам и нормам Европы" и временно приостанавливается.

"В сложившихся обстоятельствах мы примем надлежащие меры о преобразовании проекта", - говорится в заявлении.

Напомним, УЕФА и ФИФА пригрозили исключить клубы и всех их игроков из всех турниров, проводимых под эгидой этих организаций. Таким образом, в европейском футболе пока лишь временное перемирие.