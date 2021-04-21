В Челябинске водитель сбил ребенка и скрылся

В Челябинске водитель сбил шестилетнего ребенка, который катался на велосипеде во дворе, и скрылся.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, авария произошла вечером 20 апреля напротив дома № 76 по улице Молодогвардейцев. Неустановленный водитель Ниссан сбил шестилетнего велосипедиста в дворовом проезде и скрылся.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Ему назначено амбулаторное лечение. В момент ДТП ребенок находился в сопровождении матери.

По факту аварии проводится административное расследование.