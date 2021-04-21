Турция: продажа беспилотников Киеву не направлена против РФ

Министр внутренних дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что сделка по продаже Киеву боевых беспилотников не направлена против Москвы.

"Да, мы продаем, когда есть спрос. Эта сделка не направлена против России. Если Россия нуждается в продукции нашей оборонной промышленности, то мы готовы обсудить это", - заявил глава МИД.

По его словам, у Анкары хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, несмотря на напряженную обстановку в районе Черного моря.

Как ранее писала Wall Street Journal, президент России Владимир Путин в ответ на угрозы его коллеги Джо Байдена как бы показывает, что он не боится. А приостановка авиасообщения с Турцией из-за коронавируса на самом деле является знаком, так как Турция поставляет Украине вооруженные беспилотники, и ее президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку Киеву на недавней встрече с украинским президентом.