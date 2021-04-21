Исследование: россияне больше всего беспокоятся о путешествиях на фоне пандемии

21 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
турист, туризм, аэропорт, задержка, рейс, самолет (2016) | Фото: ngs24.ru

Исследование: россияне больше всего беспокоятся о путешествиях на фоне пандемии

Вдвое меньше опрошенных граждан России, по сравнению с началом эпидемии коронавируса, беспокоится о безопасности посещения отелей, ресторанов и других общественных мест, говорится в исследовании "Ромир" и консалтинговой компании Boston Consulting Group.

При этом большинство респондентов по-прежнему считают наиболее рискованными поездки за границу и путешествия по РФ. Самое большое беспокойство вызывают зарубежные поездки - 31%, авиаперелеты внутри страны  - 23%. На третьем месте - поездки в автобусе, метро или поездом местного сообщения. 

Также выяснилось, что за прошедший год многие россияне адаптировались к эпидемии COVID-19: более трети респондентов совершали покупки у онлайн-ритейлеров за последний месяц. Также более 50% граждан в возрасте от 26 до 35 лет стали значительно чаще покупать товары на онлайн-площадках. 

Аналитики Bloomberg подсчитали, сколько денег накопили люди за время пандемии, когда были закрыты магазины и рестораны, а путешествия оказались практически невозможны.

Как сообщает агентство, потребители в крупнейших странах мира накопили 2,9 триллиона долларов. Эти средства могут резко стимулировать мировую экономику после снятия ограничений, считают эксперты.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Исследование: россияне больше всего беспокоятся о путешествиях на фоне пандемии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги:



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети