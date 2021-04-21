Исследование: россияне больше всего беспокоятся о путешествиях на фоне пандемии

Вдвое меньше опрошенных граждан России, по сравнению с началом эпидемии коронавируса, беспокоится о безопасности посещения отелей, ресторанов и других общественных мест, говорится в исследовании "Ромир" и консалтинговой компании Boston Consulting Group.

При этом большинство респондентов по-прежнему считают наиболее рискованными поездки за границу и путешествия по РФ. Самое большое беспокойство вызывают зарубежные поездки - 31%, авиаперелеты внутри страны - 23%. На третьем месте - поездки в автобусе, метро или поездом местного сообщения.

Также выяснилось, что за прошедший год многие россияне адаптировались к эпидемии COVID-19: более трети респондентов совершали покупки у онлайн-ритейлеров за последний месяц. Также более 50% граждан в возрасте от 26 до 35 лет стали значительно чаще покупать товары на онлайн-площадках.

Аналитики Bloomberg подсчитали, сколько денег накопили люди за время пандемии, когда были закрыты магазины и рестораны, а путешествия оказались практически невозможны.

Как сообщает агентство, потребители в крупнейших странах мира накопили 2,9 триллиона долларов. Эти средства могут резко стимулировать мировую экономику после снятия ограничений, считают эксперты.