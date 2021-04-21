21 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
(2005) | Фото: Александр Иванишин www.itogi.ru

ДТП в Екатеринбурге: водитель машины сломал мотоциклисту позвоночник 

В Екатеринбурге разыскивают водителя и очевидцев ДТП с участием мотоцикла. Как сообщили в городской ГИБДД, авария произошла 20 апреля в 21.40 напротив дома № 10 по улице Бориса Ельцина.

Неизвестный водитель "Субару легаси" при совершении поворота налево в сторону отеля "Хаятт" столкнулся с мотоциклом, который двигался в прямом направлении по улице Бориса Ельцина. После столкновения виновник аварии скрылся с места происшествия.

В результате 24-летний водитель мотоцикла "Сузуки" с переломом позвоночника был госпитализирован.

В настоящее время ведутся поиски водителя и очевидцев происшествия.

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ДТП в Екатеринбурге: водитель машины сломал мотоциклисту позвоночник 

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Теги: мотоциклист, позвоночник



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