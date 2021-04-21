"Иностранные поставки электроники могут прекратиться в любой момент" - Чемезов

Глава Ростеха Сергей Чемезов назвал импортозамещение в сфере электроники "первостепенной задачей". Он опасается прекращения иностранных поставок.

"Тенденция последних лет показывает, что иностранные поставки электронных компонентов, изделий и программного обеспечения могут быть прекращены в любой момент. Именно поэтому мы форсируем создание собственной элементной базы, технологий и продуктов. С развитием радиоэлектронного комплекса тесно увязаны будущие достижения России в авиастроении, телекоммуникациях, IT, технологиях здравоохранения, других отраслях. Исходя из этого, импортозамещение и наращивание объемов гражданской продукции в этой сфере является для нас первостепенной задачей", - цитирует Чемезова пресс-служба госкорпорации.

Правда, пока уровень импортозамещения в собственных проектах Ростеха оставляет желать лучшего. Так, недавно вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в самолете МС-21 еще около 40% "начинки" нужно заменить российскими комплектующими – это очень высокий уровень, который достигается годами (а иногда и не достигается – "Суперджет" тому пример).