21 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
МС-21-300 с двигателями ПД-14. (2020) | Фото: пресс-служба корпорации &quot;Иркут&quot;

"Иностранные поставки электроники могут прекратиться в любой момент" - Чемезов

Глава Ростеха Сергей Чемезов назвал импортозамещение в сфере электроники "первостепенной задачей". Он опасается прекращения иностранных поставок.
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"Тенденция последних лет показывает, что иностранные поставки электронных компонентов, изделий и программного обеспечения могут быть прекращены в любой момент. Именно поэтому мы форсируем создание собственной элементной базы, технологий и продуктов. С развитием радиоэлектронного комплекса тесно увязаны будущие достижения России в авиастроении, телекоммуникациях, IT, технологиях здравоохранения, других отраслях. Исходя из этого, импортозамещение и наращивание объемов гражданской продукции в этой сфере является для нас первостепенной задачей", - цитирует Чемезова пресс-служба госкорпорации.

Правда, пока уровень импортозамещения в собственных проектах Ростеха оставляет желать лучшего. Так, недавно вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в самолете МС-21 еще около 40% "начинки" нужно заменить российскими комплектующими – это очень высокий уровень, который достигается годами (а иногда и не достигается – "Суперджет" тому пример).

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"Иностранные поставки электроники могут прекратиться в любой момент" - Чемезов

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Теги: сергей чемезов, электроника, ростех, импортозамещение, поставки, санкции



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