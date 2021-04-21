21 Апреля 2021
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Общество
Государственное унитарное предприятие &quot;Севастопольский морской порт&quot; (2017) | Фото: sevastopol.gov.ru

На водоснабжение Крыма и Севастополя выделили 3,3 млрд рублей

На геологоразведку и ремонтные работы трубопроводов в Крыму и Севастополе из резервного фонда кабмина России выделены 3,3 млрд руб.
Как сообщили Накануне в Минэкономики, бюджет Севастополя получил на эти цели 1,134 млрд руб., а бюджет Крыма — 2,148 млрд руб.

Средства позволят пробурить новые скважины питьевой воды: 17 в Севастополе и 30 в Крыму, отремонтировать более 61 км трубопроводов. 
Ситуация с наполняемостью водохранилищ в Крыму к середине весны остается сложной. По данным Крымского УГМС Росгидромета, общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил к началу апреля примерно 61 млн кубометров. Это на 13 млн кубометров больше, чем в конце зимы, но на 44 млн кубометров меньше, чем к аналогичному периоду 2020 года (а он был весьма сложным).

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На водоснабжение Крыма и Севастополя выделили 3,3 млрд рублей

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