На водоснабжение Крыма и Севастополя выделили 3,3 млрд рублей

На геологоразведку и ремонтные работы трубопроводов в Крыму и Севастополе из резервного фонда кабмина России выделены 3,3 млрд руб.

Как сообщили Накануне в Минэкономики, бюджет Севастополя получил на эти цели 1,134 млрд руб., а бюджет Крыма — 2,148 млрд руб.

Средства позволят пробурить новые скважины питьевой воды: 17 в Севастополе и 30 в Крыму, отремонтировать более 61 км трубопроводов.

Ситуация с наполняемостью водохранилищ в Крыму к середине весны остается сложной. По данным Крымского УГМС Росгидромета, общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил к началу апреля примерно 61 млн кубометров. Это на 13 млн кубометров больше, чем в конце зимы, но на 44 млн кубометров меньше, чем к аналогичному периоду 2020 года (а он был весьма сложным).