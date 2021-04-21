Украина укрепляет и минирует границу с Крымом и Донбассом

Украинская армия в спешном порядке укрепляет и минирует границу с Крымом и в целом на южном направлении. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что оборудуются новые позиции, строятся новые фортификационные сооружения, роются траншеи, саперы ведут установку мин.

По сообщениям украинских СМИ, в Киеве реально опасаются наступления российских войск из Крыма. А военные в частных беседах заявляют о том, что неделю назад поступил приказ укреплять позиции и создавать минные противотанковые поля по линиям вероятного наступления российской армии, в том числе в Донбассе. Мины устанавливаются на нейтральной полосе, на дорогах и даже позади украинских позиций, если придется отступать на вторую линию обороны.

Также в Донбасс и к границе с Крымом Украина перебросила дополнительные подразделения ПВО. В украинском сегменте интернета даже циркулируют слухи о том, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию будто бы объявит о наступлении на Украину. Не исключено, что информационная кампания запущена для поднятия рейтинга киевских властей, которые своими решительными мерами "не дали Путину напасть на Украину".