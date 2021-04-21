Собянин объявил сбор средств на материальное поощрение вакцинации среди пенсионеров

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предложении Торгово-промышленной палаты (ТПП) столицы материально стимулировать горожан в возрасте 60+, сделавших прививку.

"Москвичи в возрасте 60+, сделавшие прививку, могли бы получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые присоединятся к этой программе", - говорится сообщении мэра в его блоге.

Он отметил, что "последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться".

"Думаю, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками. Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса. Средства на финансирование программы можно было бы собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса", - пишет градоначальник.

Со своей стороны правительство Москвы, по словам Собянина, готово обеспечить "организационную поддержку". Например, использовать инфраструктуру проекта "Миллион призов".

Собянин также указал счет, на который можно переводить деньги для материального поощрения вакцинации пенсионеров.