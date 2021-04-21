Роспотребнадзор проверил карьер, на шум от которого жаловались свердловчане

На Среднем Урале провели расследование после жалоб жителей на шум от карьера.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в Асбестовский отдел поступило обращение граждан с жалобой на повышенный уровень шума от работы карьера, где ведет свою деятельность ООО "Уралгео". Свердловчане указали, что юрлицом не проведена работа по установлению санитарно-защитной зоны.

На основании обращения специалисты начали административное расследование в отношении предприятия. Были проведены лабораторные испытания уровня шума на границе нормативной санитарно-защитной зоны карьера и истребованы документы для оценки проведения работ по установлению данной зоны.

Как отметили в Роспотребнадзоре, по итогам расследования доводы подтвердились. ООО "Уралгео" привлечено к административной ответственности в виде предупреждения. Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений.