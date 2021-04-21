Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу "в любой точке Донбасса, где идет война".

Об этом он сообщил в своем видеообращении. Как считает украинский лидер, в войне "проигрывают все стороны", и "невозможно освободить кого-то, захватив". По мнению Зеленского, у России и Украины есть возможность вместе остановить войну в Донбассе. "Как минимум, возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь", - сказал президент Украины.

"Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война",— заявил украинский лидер.

Ранее президент Украины запросил Москву о переговорах с президентом России, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины, заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. В Кремле сообщили, что запросов от Зеленского на переговоры с Владимиром Путиным не поступало.

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