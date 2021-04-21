Пенсионер из Сухого Лога, выступающий против олигархов, заявился на праймериз "ЕР" в Госдуму

Пенсионер из Сухого Лога Сергей Рябцев, выступающий против олигархов в числе чиновников, а конкретно против действий гендиректора ФОРЭС Сергея Шмотьева, подал документы на праймериз "Единой России" в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Для этого пенсионер специально приехал в Екатеринбург.

"Мы сейчас проверим возможно, нет, чтобы простой пенсионер, как я мог выдвинуть себя в кандидаты в партию "Единая Россия" на выборы, а от партии в Государственную думу. Это партия президентская, но в ней большинство олигархов Шмотьевых. И сейчас мы убедимся в том, возможно ли простому пенсионеру быть в рядах этой партии", - заявил пенсионер.

В свою очередь в региональном отделении партии Накануне.RU сообщили, что Оргкомитет вряд ли одобрит кандидатуру Рябцева, поскольку ранее он был судим и не имеет высшего образования. Более того, будет учитываться и тот факт, что целью участия пенсионера в праймеризе было не столько желание стать депутатом, сколько паразитирование на теме предвыборного голосования и участие в политической борьбе между партиями "Единая Россия" и КПРФ, депутат которой Наталья Крылова и поддерживает Рябцева.

Напомним, что в начале апреля Сергей Рябцев также вышел с одиночным пикетом "Против спортсменов в Государственной думе!" к зданию отделения партии "Единая Россия".