21 Апреля 2021
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Политика Свердловская область
Пенсионер из Сухого Лога Сергей Рябцев на праймериз Единой России (2021) | Фото: Наталья Крылова

Пенсионер из Сухого Лога, выступающий против олигархов, заявился на праймериз "ЕР" в Госдуму

Пенсионер из Сухого Лога Сергей Рябцев, выступающий против олигархов в числе чиновников, а конкретно против действий гендиректора ФОРЭС Сергея Шмотьева, подал документы на праймериз "Единой России" в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Для этого пенсионер специально приехал в Екатеринбург.

Пенсионер из Сухого Лога Сергей Рябцев на праймериз Единой России(2021)|Фото: Наталья Крылова

"Мы сейчас проверим возможно, нет, чтобы простой пенсионер, как я мог выдвинуть себя в кандидаты в партию "Единая Россия" на выборы, а от партии в Государственную думу. Это партия президентская, но в ней большинство олигархов Шмотьевых. И сейчас мы убедимся в том, возможно ли простому пенсионеру быть в рядах этой партии", - заявил пенсионер.

Пенсионер из Сухого Лога Сергей Рябцев на праймериз Единой России(2021)|Фото: Наталья Крылова

В свою очередь в региональном отделении партии Накануне.RU сообщили, что Оргкомитет вряд ли одобрит кандидатуру Рябцева, поскольку ранее он был судим и не имеет высшего образования. Более того, будет учитываться и тот факт, что целью участия пенсионера в праймеризе было не столько желание стать депутатом, сколько паразитирование на теме предвыборного голосования и участие в политической борьбе между партиями "Единая Россия" и КПРФ, депутат которой Наталья Крылова и поддерживает Рябцева.

Напомним, что в начале апреля Сергей Рябцев также вышел с одиночным пикетом "Против спортсменов в Государственной думе!" к зданию отделения партии "Единая Россия".

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Пенсионер из Сухого Лога, выступающий против олигархов, заявился на праймериз "ЕР" в Госдуму

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Теги: Рябцев, ЕР, праймериз



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