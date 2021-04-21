Разработчик: "Спутником V" привились около 10–11 млн человек

Вакциной от COVID-19 "Спутник V" российского производства привились около 10–11 млн человек по всему миру.

Как заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, препарат эффективен против британского, южноафриканского и бразильского штаммов вируса.

Сегодня центр заканчивает разработку двух технологий для быстрой адаптации вакцин к новым разновидностям коронавируса, сообщает ТАСС.

Ранее Центр имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций сообщили, что данные о заболеваемости COVID-19 у привитых двумя компонентами российской вакцины "Спутник V" подтвердили ее эффективность на уровне 97,6%.