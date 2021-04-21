21 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

ОНФ просит прокуратуру проверить агрохолдинг "Ариант" после жалоб жителей на качество воды

ОНФ просит прокуратуру проверить агрохолдинг "Ариант" на соблюдение требований законодательства при обращении с отходами после жалоб жителей Увельского района на качество питьевой воды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

Напомним, жители поселка Березовка пожаловались на воду с "ароматом фекалий". По словам жителей, в водное сооружение попали отходы сельхозпредприятия. В мэрии района тогда сообщили, что в период паводка происходит ухудшение качества питьевой воды – увеличивается содержание соединений железа, что приводит к изменению цвета воды и запаха. В связи с этим было принято решение отключить подачу воды из скважины, промыть и продезинфицировать разводящую систему и резервуары, а поселок подключить к резервной скважине.

В ОНФ отмечают, что ситуация с загрязнением воды в Увельском районе происходит ежегодно в весенне-летний период и не решается уже много лет. В связи с этим они просят прокуратуру проверить агрохолдинг на предмет наличия или отсутствия очистных сооружений на производстве и соблюдения требований законодательства при обращении с химикатами и отходами. Также необходимо проверить и деятельность служб ЖКХ.

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ОНФ просит прокуратуру проверить агрохолдинг "Ариант" после жалоб жителей на качество воды

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Теги: прокуратура, питьевая вода, Ариант, навоз, экология, ОНФ,



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