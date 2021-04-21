Росстат увидел рост зарплат россиян на 2%

Реальные заработные платы россиян в феврале выросли на 2% по сравнению с февралем 2020 года.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, среднемесячная номинальная зарплата составила 51 тыс. 229 руб., увеличившись за месяц на 2,5%, а в годовом выражении - на 7,8%. Рост реальной зарплаты за первые два месяца 2021 года составил 1,6%, номинальной — 7,1%.

Безработица в марте составила 5,4%. В России насчитывается 4,1 млн безработных в возрасте от 15 лет.

Напомним, работать за так называемую черную зарплату согласны 36% россиян, об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. В 2011 году этот показатель составлял 51%. 35% респондентов не согласятся на такое предложение. Причем чем выше уровень заработка, тем в большей мере отвергается вариант согласия на работу на таких условиях.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.