21 Апреля 2021
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Общество
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Росстат увидел рост зарплат россиян на 2%

Реальные заработные платы россиян в феврале выросли на 2% по сравнению с февралем 2020 года.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, среднемесячная номинальная зарплата составила 51 тыс. 229 руб., увеличившись за месяц на 2,5%, а в годовом выражении - на 7,8%. Рост реальной зарплаты за первые два месяца 2021 года составил 1,6%, номинальной — 7,1%.

Безработица в марте составила 5,4%. В России насчитывается 4,1 млн безработных в возрасте от 15 лет.

Напомним, работать за так называемую черную зарплату согласны 36% россиян, об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. В 2011 году этот показатель составлял 51%. 35% респондентов не согласятся на такое предложение. Причем чем выше уровень заработка, тем в большей мере отвергается вариант согласия на работу на таких условиях.

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Росстат увидел рост зарплат россиян на 2%

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Теги: рост зарплат, росстат



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