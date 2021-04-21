21 Апреля 2021
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Уборка города, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

Нижневартовск "умывается" после зимы

Нижневартовск приводят в порядок после зимы. Этот процесс проконтролировал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев во время рабочей поездки, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Сотрудники муниципального "Управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" приступили к мытью и очистке остановок общественного транспорта от рекламных буклетов и объявлений. По словам замдиректора департамента ЖКХ администрации Сергея Ляха, в первую очередь, эти мероприятия проводятся на наиболее оживленных участках, а также по обращениям граждан. В среднем, в зависимости от загрязнения, бригады за день успевают обработать до четырёх павильонов.

В рамках выполнения работ по ликвидации аварийных участков на дорогах города выполнены необходимые мероприятия на улице Интернациональная (район авторынка). Данный участок больше всех вызывал нарекания у жителей города, сотрудники обслуживающей организации были вынуждены ограничить скоростной режим.

Уборка города, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

"Мы не могли включить данный участок в ремонт ранее, так как здесь было скопление воды. Как только участок просох – направили бригаду. Прежде, чем приступить к ремонту, асфальт просушивают. После этого поврежденное дорожное покрытие разогревают. Разогретый и размягченный материал укладывают и выравнивают. Такой ремонт позволяет получить в итоге однородное непрерывное дорожное полотно. В дальнейшем на данном участке пройдет ямочный ремонт", - рассказал главный инженер МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска" Владимир Хвостанцев.

Напомним, данная дорога нуждается в более глобальном преображении. Власти города уже направили необходимые документы в правительство Югры на выделение дополнительного финансирования. Ещё одна точка, которую посетили участники рабочей поездки, - площадь Нефтяников. Планируется, что в конце апреля эту территорию ждёт "банный день": спецтехника будет отмывать площадь. Здесь уже состоялся субботник, а в ближайшие время вдоль неё на улице Ленина и проспекте Победы появится дорожная разметка.

Уборка города, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

"Впереди у нас мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы. Если нам позволит эпидемиологическая обстановка, то традиционно состоится военизированный парад и акция "Бессмертный полк". В любом случае, мы готовимся к этим событиям. Кроме разметки коммунальные службы проведут очистку ограждений, установленных вдоль дорог. Эта работа уже начата. Также на площади Нефтяников в ближайшее время вновь выставят скамейки и дополнительные мусорные урны", - сообщил Коротаев.

Несмотря на наступившее похолодание и осадки, наведение порядка в городе продолжается.

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Нижневартовск "умывается" после зимы

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Теги: банный день, уборка, Максим Коротаев, Сергей Лях



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