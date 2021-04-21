Победа общественности: стройку бассейна УрГУПС перенесут из парка

Нашумевшая стройка бассейна Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) будет перенесена. Инфраструктуру для пловцов разместят в хозяйственном дворе вуза вместо парка. Соглашение об этом было достигнуто на встрече ректора УрГУПСа Александра Галкина и замгубернатора Сергея Бидонько с представителями общественности.

Как рассказал Накануне.RU общественник Владислав Постников, новое место полностью устраивает активистов. "Это один из пунктов. Место нас полностью устраивает. Вторым вопросом был забор. Пока от него не готовы отказываться", - отметил один из защитников парка.

Также, как стало известно, вся встреча велась под протокол. С одной стороны протокольный лист подписан представителем общественности, а с другой представителем университета.

Напомним, ранее общественники узнали о планах построить в парке бассейн, для этого необходимо вырубить часть деревьев, из-за чего горожане выходили на акции протеста.

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