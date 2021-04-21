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Глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс в Норильске 19.06.20. (2020) | Фото:пресс-служба МЧС РФ

Красноярский губернатор запросил у Москвы 190 миллиардов на восстановление экологии региона и метро

Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил у федерального правительства средства на восстановление окружающей среды и компенсацию ущерба от аварии на "Норникеле" в прошлом году. Речь идет о 190 млрд руб.

С одной стороны, федеральный центр действительно забрал себе практически все средства из многомиллиардного штрафа, выплаченного "Норильским никелем" (более 145 млрд руб.). С другой – у красноярского губернатора весьма оригинальные представления о "восстановлении окружающей среды": так, 114 млрд руб. из этой суммы предлагается направить на строительство метро в Красноярске.

По данным РБК, письмо было направлено на имя вице-премьера Виктории Абрамченко (курирует в правительстве экологию) в конце марта. В послании Усс описывает "колоссальный вред окружающей среде", нанесенный аварий в мае прошлого года. Он также предлагает улучшить экологическую обстановку по всему региону.

Деньги предлагает выделить не из уплаченного "Норникелем" штрафа, а из госпрограмм "Охрана окружающей среды" и "Воспроизводство и использование природных ресурсов". Губернатор представил перечень из 50 мероприятий, большая часть из них относится к Норильску и пострадавшему от разлива дизельного топлива району, но при этом значительная часть финансов по его задумке предназначается для Красноярска. Отдельно 20 млрд руб. предлагается направить в бюджет региона на компенсацию выпавших доходов из-за уплаты "Норникелем" штрафа – снизилась налоговая база.

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Красноярский губернатор запросил у Москвы 190 миллиардов на восстановление экологии региона и метро

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Теги: александр усс, экология, строительство метро, красноярск, норильск, норильский никель



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