В одной из квартир Ноябрьска обнаружено тело женщины с черепно-мозговой травмой

Следователи Ямало-Ненецкого автономного округа возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела 40-летней женщины в одной из квартир города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, тело было обнаружено вчера в доме по ул. Сибирской. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной ее смерти явилась закрытая черепно-мозговая травма. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

На данный момент назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз. Осмотр квартиры завершен, устанавливается лицо, причастное к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.