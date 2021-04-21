21 Апреля 2021
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флаг Черногории (2019) | Фото: viza.guru

Черногория отменит для туристов из России все ограничения

Власти Черногории решили снять все ограничения на въезд туристов из четырех стран, в том числе из России.

Как заявил в Twitter глава Минфина страны Милойко Спаич, приезжающим не надо будет сдавать ПЦР-тест на COVID-19. При этом пока неизвестно, с какого числа снимаются ограничения.

Также нововведения коснутся граждан Беларуси, Украины и Северной Македонии.

В начале апреля правительство Черногории продлило период безвизового въезда для россиян до 31 октября текущего года. Граждане России могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней с действующим загранпаспортом. Виза при этом не требуется.

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Черногория отменит для туристов из России все ограничения

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Теги: туризм, черногория



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