Епископа Челябинского и Миасского Алексия возвели в сан митрополита

Патриарх Кирилл возвел епископа Челябинского и Миасского Алексия в сан митрополита, сообщили Накануне в пресс-службе епархии.

Возведение в сан митрополита состоялось в связи с назначением епископа Алексия главой Челябинской митрополии.

Напомним, 15 апреля митрополит Челябинский и Миасский Григорий был назначен главой Кубанской митрополии, митрополитом Екатеринодарским и Кубанским. Митрополитом Челябинским и Миасским, временно управляющим Троицкой епархией, стал епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий.