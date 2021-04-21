Минфин и Минэнерго согласовали параметры корректировки демпфера

Министерство финансов России и Минэнерго согласовали параметры корректировки демпферного механизма, который должен заработать с 1 мая.

Как сообщили в Минфине, планируется снизить индикативную цену бензина на 4 тыс. руб. по сравнению с действующей ставкой. Кроме того, с 1 января по 31 декабря 2022 года будет снижена цена на 2,7 тыс. руб. по сравнению с установленной в Налоговом кодексе ставкой. С 1 января следующего года — снизить с 5% до 3% ежегодную индексацию базовых цен для расчета демпфера по дизельному топливу, а с 1 января 2023 года — проводить индексацию индикативной цены бензина на 3%.

Донастройка демпферного механизма обойдется федеральному бюджету в 350 млрд руб. Около половины расходов планируется компенсировать за счет увеличения НДПИ на нефть, отметили в министерстве.

Напомним, в марте в своем годовом отчете о риске повторения топливного кризиса 2018-го года сообщала Счетная палата России. Аудиторы полагают, что сейчас есть все предпосылки для этого, а кризис может привести к усилению социальной напряженности. А производители предупредили о возможном росте цен на бензин и дизель до 14%.