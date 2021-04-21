В Аргентине произвели первую партию вакцины "Спутник V"

Одна из аргентинских лабораторий произвела более 21 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V" российского производства.

Как сообщили в "Российском фонде прямых инвестиций" (РФПИ), дозы препарата отправлены на проверку разработчику — в Центр имени Гамалеи.

В случае получения разрешения в Аргентине начнется массовое производство "Спутника V".

Аргентина стала первой страной Латинской Америки, в которой начато производство российского препарата.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 60 странах с общим населением 3 млрд человек.

Центр имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций сообщили, что данные о заболеваемости COVID-19 у привитых двумя компонентами российской вакцины "Спутник V" подтвердили ее эффективность на уровне 97,6%.