Сотни жителей Екатеринбурга обратились с просьбой остановить "реновацию"

Сотни екатеринбуржцев поделились беспокойством с коммунистами насчет будущего расселения домов. Всего за один вечер депутатам от КПРФ было передано больше 400 подписей против действия закона о КРТ. Об этом в своем аккаунте в социальной сети написал юрист свердловского отделения партии Руслан Камалетдинов.

Особенно сильно за свои дома переживают жители ВТУЗ-городка. По их словам, закон является слишком "сырым" для принятия.

"Уже в скором времени будет обсуждаться вопрос об изменении правил землепользования и застройки (ПЗЗ) территории в границах улиц Первомайской, Комсомольской, Технологической и Студенческой с целью разрешить строительство на ней многоэтажных домов. По сути, это первый шаг к реновации. А зачем же еще там, где стоят двухэтажные дома, менять ПЗЗ на многоэтажную застройку (5 этажей и выше)?" - отметил юрист.

На следующей неделе депутаты еатеринбургской гордумы Олег Гордеев и Роман Ступников передадут подписи представителям городской администрации.

Напомним, что ранее ряд депутатов и экспертов назвали законопроект о КРТ социально взрывоопасным. Документ предполагает расселение ветхого и аварийного жилья и обновление городской застройки с привлечением частных инвестиций, однако развязывает руки властям в вопросе "реновации" и усложняет жителям возможность бороться за свои права в случае несогласия с предоставлением альтернативного жилья после расселения дома. В Екатеринбурге уже названы первые районы, которые может затронуть "реновация".