21 Апреля 2021
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Экономика В России
(2005) |

Минэкономики: ВВП России вырос впервые с начала пандемии

ВВП России в марте вырос на 0,5% по сравнению с мартом прошлого года.

Как сообщили в Минэкономики, положительная динамика наблюдается впервые с марта 2020 года, когда началась эпидемия коронавируса.
Основными драйверами роста ВВП стали отрасли машиностроительного и химического комплексов. Также отмечается положительная динамика в промышленной и строительной отраслях, секторе грузооборота транспорта и в химической промышленности.

Также ведомство уточнило оценку снижения ВВП в феврале до 2,5% вместо 2,8%.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин признал провал плана по удвоению ВВП за десять лет. Он вспомнил, что такая задача ставилась перед правительством в его бытность вице-премьером.

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Минэкономики: ВВП России вырос впервые с начала пандемии

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Теги: ВВП России, пандемия



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