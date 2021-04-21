Минэкономики: ВВП России вырос впервые с начала пандемии

ВВП России в марте вырос на 0,5% по сравнению с мартом прошлого года.

Как сообщили в Минэкономики, положительная динамика наблюдается впервые с марта 2020 года, когда началась эпидемия коронавируса.

Основными драйверами роста ВВП стали отрасли машиностроительного и химического комплексов. Также отмечается положительная динамика в промышленной и строительной отраслях, секторе грузооборота транспорта и в химической промышленности.

Также ведомство уточнило оценку снижения ВВП в феврале до 2,5% вместо 2,8%.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин признал провал плана по удвоению ВВП за десять лет. Он вспомнил, что такая задача ставилась перед правительством в его бытность вице-премьером.