21 Апреля 2021
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Наука и техника В России Москва
аэропорт паспортный контроль (2008) | Фото: Накануне.ru

Отток ученых и специалистов из России с 2012 года вырос в пять раз, - РАН

Из России с нарастающей скоростью убегают ученые и высококвалифицированные специалисты. С 2012 года отток вырос в пять раз: с 14 тыс. человек в год до 70 тыс. Об этом на общем собрании Российской академии наук заявил главный ученый секретарь РАН Николай Долгушкин.

Он отметил, что отъезд научных кадров на работу за рубеж "играет не последнюю роль" в катастрофическом сокращении численности исследователей в нашей стране.

"Россия - единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается количество ученых", - цитирует Долгушкина ТАСС.

В 1990 году Россия занимала первое место в мире по количеству исследователей, но с тех пор их число сократилось с 992 тыс. до 348 тыс. "Две трети мы потеряли за три десятилетия", - отметил Долгушкин.

В отличие от итоговых коллегий ФСБ, МВД и прокуратуры, общее собрание РАН президент России Владимир Путин посещать не стал.

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Отток ученых и специалистов из России с 2012 года вырос в пять раз, - РАН

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Теги: ран, эмиграция ученых, специалисты, наука



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