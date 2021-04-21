В 16 свердловских муниципалитетах ввели особый противопожарный режим

В 16 муниципальных образованиях Свердловской области введен и действует особый противопожарный режим.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, в том числе в 11 муниципалитетах предусмотрено ограничение доступа жителей в леса. На период действия особого противопожарного режима запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, травы, стерни, соломы, порубочных остатков и разведение костров, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках или других приспособлениях. Также запрещено проводить любые пожароопасные работы в лесу, на полях, в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий.

Перечень муниципальных образований, где установлен особый противопожарный режим:

1. Камышловский городской округ

2. Каменск-Уральский городской округ

3. Гаринский городской округ

4. Городской округ Верхнее Дуброво

5. Ивдельский городской округ

6. Каменский городской округ

7. Городской округ Ревда

8. Городской округ Староуткинск

9. Тавдинский городской округ

10. Восточное сельское поселение Камышловского городского округа

11. Галкинское сельское поселение Камышловского городского округа

12. Зареченское сельское поселение Камышловского городского округа

13. Калиновское сельское поселение Камышловского городского округа

14. Обуховское сельское поселение Камышловского городского округа

15. Березовский ГО

16. Североуральский ГО.

С 14 апреля в Свердловской области специалистами Уральской базы авиационной охраны лесов потушено 36 очагов лесных пожаров. От огня уже пострадали более 200 гектаров лесных площадей и более 250 гектаров не лесных территорий. Все пожары были ликвидированы в течение первых суток, сегодня в регионе продолжается тушение только одного лесного пожара в Талицком округе.