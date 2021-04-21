Чехия может потребовать от России компенсацию за взрыв в Врбетице в 2014 году

В Чехии депутаты нижней палаты парламента приняли постановление с призывом к правительству потребовать от России выплаты компенсации за ущерб после взрыва в Врбетице в 2014 году, передает ТАСС. Также парламентарии потребовали выслать еще нескольких российских дипломатов.

Между тем, как сообщает чешское издание iDNES, президент страны МИлош Земан назначил Якуба Кулханека на пост министра иностранных дел (до сих пор кресло оставалось вакантным, врио министра был глава МВД). Теперь Кулханек должен будет разрешить конфликтную ситуацию с Россией. Ранее он работал заместителем министра обороны и министра иностранных дел, Также он работал инвестиционным консультантом на одну из китайских компаний (из-за этого назначение подвергалось критике со стороны оппозиции).