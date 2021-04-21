В Прикамье силовики озвучили подробности аварии, в которой погибли пять человек

Появились подробности смертельной аварии, жертвами которой стали пять человек, сообщили Накануне.RU в пермском краевом управлении МВД.

Напомним, в 12.30 на 82 км автодороги Красновишерск – Соликамск столкнулись автомобиль "ВАЗ-2114" и "Тойота". Погибли четверо мужчин и женщина.

Со стороны Соликамска ехал "ВАЗ-2114". По предварительной информации, на 82 км трассы 34-летний водитель не справился с управлением, выехал на "встречку", где столкнулся с "Тойотой". Погибли водитель отечественной машины и её 33-летний пассажир, а также 53-летний водитель "Тойоты" и её 63- и 44-летние пассажиры.