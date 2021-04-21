МЧС предупредило екатеринбуржцев о перекрытии центра из-за репетиции парада

Сегодня жители Екатеринбурга получили сообщение от ГУ МЧС Свердловской области о перекрытии центра из-за репетиции парада к 9 мая. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, запрос поступил от администрации города.

С 18.00 будет перекрыто движение по ул. Ленина (Хохрякова - Пушкина), 8 Марта (Малышева - Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (8 Марта - Бориса Ельцина, 10). Помимо этого, меняются и маршруты движения транспорта.

Напомним, что репетиция парада вчера была перенесена на более ранее время. Также 20 апреля территорию Плотинки в Екатеринбурге обнесли забором для подготовки участка к праздничным мероприятиям в честь Великой Отечественной войны.

Между тем в свердловской полиции призвали не участвовать в несогласованных акциях оппозиции. О рисках участия и попытке вовлечения в незаконные мероприятия также высказался вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.