21 Апреля 2021
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Акция протеста из-за гибели Джорджа Флойда (2020) | Фото: RT

В США суд признал экс-полицейского Шовина виновным в убийстве Флойда

Суд присяжных в США признал экс-полицейского Дерека Шовина виновным по трем пунктам обвинения, связанного со смертью чернокожего американца Джорджа Флойда. Шовину вменяют убийство второй и третьей степени, а также непредумышленное убийство второй степени.

Суд по определению срока заключения пройдет через два месяца, но уже сейчас очевидно, что Шовин, вероятнее всего, проведет за решеткой оставшуюся часть жизни: 46-летнему мужчине грозит до 75 лет тюрьмы.

За судебным процессом в прямом эфире следили миллионы американцев, особенно активисты движения BLM, которое и возникло после смерти Флойда.

После оглашения вердикта присяжных родственникам Флойда позвонил президент США Джо Байден и заявил: "Ничто не исправит ситуацию, но, по крайней мере, теперь справедливость восторжествовала. Вы – невероятная семья, я бы хотел быть с вами, чтобы обнять вас".

Во многих городах страны состоялись стихийные собрания и митинги афроамериканского населения.

Между тем, не обошлось и без инцидентов. В штате Огайо незадолго до оглашения приговора полиция застрелила 16-летнюю чернокожую девушку. Она размахивала ножом и пыталась ударить им двух человек.

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В США суд признал экс-полицейского Шовина виновным в убийстве Флойда

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Теги: дерек шовин, джордж флойд, blm, суд присяжных, приговор



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