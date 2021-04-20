20 Апреля 2021
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Общество В России За рубежом Москва
(2006) | Фото: Виктор Хабаров/Zerkalo/PHOTOXPRESS.RU

89 рейсов запланированы на эту неделю для возвращения туристов из Турции

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График вывозных рейсов для возвращения россиян из Турции и Танзании сформирован до 25 апреля. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

До конца текущей недели запланировано 76 рейсов с целью возвращения туристов из Турции. Ожидается, что на них будет перевезено около 16,3 тыс. пассажиров. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 20 по 25 апреля планирует выполнить 13 рейсов и перевезти 3,5 тыс. пассажиров.

Наибольшее количество рейсов будет выполнено по маршрутам Стамбул – Москва и Анталья – Москва.

Из Занзибара (Танзания) в этот период запланировано три рейса российских авиакомпаний, в Россию будет перевезено около 900 человек.

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89 рейсов запланированы на эту неделю для возвращения туристов из Турции

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Теги: вывозные рейсы, туристы, турция



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