Два дела об оскорблении Путина жителем уральской деревни закрыты по истечению срока давности

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Суд закрыл два дела об оскорблении президента России Владимира Путина и партии "Единая Россия" жителем деревни Гора в Шалинском районе Свердловской области.

Адвокат Роман Качанов написал в Facebook, что дела были закрыты без рассмотрения в связи с истечением сроков давности.

Напомним, житель Горы Сергей Усольцев 24 и 29 ноября прошлого года опубликовал в соцсети ВКонтакте посты, в которых критиковал деятельность главы государства и правящей партии.

Во время заседания судья запретил вести фото и видеосъемку, а также аудиозапись. Затем удовлетворил ходатайства о прекращении дел в связи с истечением сроков давности.