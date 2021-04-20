20 Апреля 2021
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Екатеринбургский зоопарк, Белый медведь (2021) | Фото: Накануне.RU

В екатеринбургском зоопарке из-за детского мячика умер белый медведь

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В екатеринбургском зоопарке умер белый медведь Умка. Хищник прожил в неволе  25 лет, причиной смерти стала проглоченная детская игрушка.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, Умка родился в дикой природе. Совсем маленьким медвежонком он остался без матери. Без помощи человека ему было не выжить в дикой природе. Малыша подобрали жители посёлка Биллингс, отбив его от стаи поселковых собак. От этого столкновения у Умки на всю жизнь остался хорошо заметный чёрный шрам на лбу. Четыре месяца Умка жил в сарае, питаясь принесёнными рыбой и копульхеном (очень жирным мясо моржей и тюленей) но, постепенно подрастая, взрослеющий хищник стал представлять опасность для окружающих. Встал вопрос о дальнейшей судьбе медведя. Выпустить в природу такое животное не представляется возможным – ни охотиться, ни спасаться от врагов и болезней искусственно выкормленный зверь не умеет. Людей не боится – а значит, может напасть. 

белый медведь(2018)|Фото: Накануне.RU

Единственным спасением было найти постоянное местожительство в зоопарке. Таким домом для Умки стал Екатеринбургский зоопарк.

"24 апреля 1998 года, после длительного авиаперелёта с Чукотки через Москву на Урал, Умка поселился в Екатеринбурге. Очень быстро он завоевал любовь и уважение обслуживающего персонала своим умом и строгим характером, а чуть позже – покорил сердца и всех посетителей. 25 лет жизни он был настоящей звездой и любимцем публики, неизменно собирая толпы восторженных зрителей около своей персоны", - рассказали в зоопарке.

Причиной смерти Умки стал детский мячик, брошенный кем-то из посетителей в вольер. Маленькая игрушка не приспособлена для игр такого крупного хищника. Проглотив мячик, медведь не смог с ним справиться, инородный предмет остался в желудке. Последствия оказались фатальными.

Для крупных животных, содержащихся в неволе, игрушки должны быть из натуральных материалов или специальные, максимально продуманные и изготовленные с учётом всех физиологических особенностей вида. Так, например, игрушки для белых медведей закупаются у фирмы, специализирующейся на изготовлении профессиональных предметов для обогащения среды зоопарковых животных.

Сотрудники зоопарка очень тяжело переживают потерю своего любимца. Тоскует и Айна – соседка и верная подруга Умки.

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В екатеринбургском зоопарке из-за детского мячика умер белый медведь

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Теги: юелый медведь, мячик



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