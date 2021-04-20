Евразийский экономический форум молодёжи открылся в Екатеринбурге на площадке УрГЭУ

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Более 5500 участников из 74 регионов России и 64 стан мира собрал открывшийся в Екатеринбурге XI Евразийский экономический форум молодежи, передает корреспондент Накануне.RU.

Участников пленарного заседания форума «Россия и регионы мира: воплощение идей и экономика возможностей» первым приветствовал президент Уральского отделения Вольного экономического общества России, ректор Уральского государственного экономического университета, доктор экономических наук, профессор Яков Силин.

Яков Силин сказал:«В значительной степени именно евразийство формирует ценности Востока и Запада, способствует диалогу культур стран Европы и Азии. Символично, что именно Екатеринбург и Уральский государственный экономический университет в 2010 году стали своеобразным центром форума, который приобрел сегодня крупнейший международный масштаб».

Участников форума также поприветствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он говорил о привлекательности форума, расширении его географии. И заверил, что в следующем году ЕЭФМ пройдет в условиях, позволяющих принять большее число участников.

По видеосвязи также напутствовал молодежь XI ЕЭФМ президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, эксперт Российской академии наук, почётный доктор РЭУ имени Г.В. Плеханова, почетный профессор УрГЭУ, д-р экон. Наук Сергей Бодрунов. Он назвал Евразийский экономический форум молодежи уникальной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных проблем национального и мирового экономического, социального развития с привлечением академического сообщества, ведущих экспертов, общественных государственных деятелей, молодых ученых.

Заместитель руководителя федерального агентства по делам молодёжи РФ Григорий Гуров акцентировал внимание на важной роли молодых людей в экономическом потенциале нашей страны и мира.

Перед участниками Пленарного заседания XI ЕЭФМ также выступили главный федеральный инспектор по Свердловской области аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Андрей Руцинский; глава города Екатеринбурга Алексей Орлов; представитель МИД России в городе Екатеринбурге Елена Зыкова; депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, доктор экономических наук, президент факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель Правления Международного общественного Фонда «Российский Фонд Мира» Леонид Слуцкий.

На пленарном заседании выступили докладчики из университета при Правительстве Российской Федерации, Совета по внешней и оборонной политике при Президенте РФ, представители РУДН, Ошского технологического университета, Казахской Академии труда и социальных отношений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрГЭУ, на пленарном заседании было предложено множество актуальных тем. Обмениваясь опытом и идеями, обучая друг друга, студенты, преподаватели, руководители, политики, общественные деятели и лидеры мнений в рамках форума смогут разработать проекты, которые позволят превратить экономику возможностей в экономику реальности.