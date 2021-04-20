Ледовое шоу "Руслан и Людмила" представила в Екатеринбурге для врачей "красных" зон Татьяна Навка

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Сегодня в Екатеринбурге на пятитысячной арене КРК «Уралец» прошло представление ледового шоу «Руслан и Людмила». Шоу поставлено олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой.

При этом, билеты на представление купить было невозможно. Приглашения получили врачи, персонал «красных» зон и волонтеры. А приглашения на шоу стали подарком городу от Фонда святой Екатерины. Сегодня гостями шоу стали 7 000 врачей и волонтеров — они смогли увидеть постановку вместе со своими близкими.

«Уже давно у учредителей Фонда появилась идея в знак благодарности подарить яркую эмоцию тем волонтерам и врачам, с кем мы идем бок о бок весь год. Мы, в свою очередь, хотим сказать спасибо Татьяне Навке за то, что приняла наше приглашение и вышла сегодня на лед», — говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, вместе с Навкой в столицу Урала прилетели известные во всем мире фигуристы Петр Чернышев, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Юко Кавагути, Никита Володин, Никита Михайлов и Евгений Кузнецов. Постановка шла полтора часа, но ее сценарий выстроен так, что каждую секунду на льду рассказывается какая-то часть пьесы, а пространство постоянно меняется за счет декораций и сказочного реквизита. Благодаря этому зрители постоянно вовлечены в шоу.

«Мы безумно счастливы, что у нас есть возможность сделать подарок. Для нас это огромная честь. Мне кажется, что зрители были довольны, и мы чувствовали эту любовь, — поделилась генеральный продюсер компании NAVKA.SHOW, исполнительница роли Людмилы, трехкратная чемпионка России, трехкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка Татьяна Навка. — В это сложное для всего мира время, когда нигде нет шоу, соревнований, мы имеем это счастье — пропустив год, вернуться в залы и услышать аплодисменты. Это обоюдное счастье и для нас, и для зрителей».

Напомним, что Фонд святой Екатерины с апреля прошлого года реализует масштабную гуманитарную программу по поддержке медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области. За это время учредители Фонда — генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский — выделили на нее более 1,5 млрд рублей.