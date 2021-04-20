20 Апреля 2021
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Политика В России Москва
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура: ФБК* и "Штабы Навального" стремятся к изменению конституционного строя

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Прокуратура Москвы выступила с заявлением по поводу иска к ФБК* (*ФБК – внесен в реестр НКО-иноагентов), Фонду защиты прав граждан и "Штабам Навального". В заявлении, которое Мосгорсуд начнет рассматривать после 26 апреля, надзорное ведомство просит признать эти организации экстремистскими и запретить их деятельность на территории РФ.

Примечательно, что материалы дела прокуратура пометила грифом "секретно", поэтому рассмотрение дела будет проходить в закрытом от прессы и общественности режиме.

"В представленных суду материалах содержатся исчерпывающие доказательства того, что названные структуры ведут экстремистскую деятельность, дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, что в целом ряде случаев подтверждается вступившими в законную силу судебными актами", - говорится в заявлении прокуратуры Москвы.

Прокуратура считает что действия ФБК* и других организаций координируются "по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России".

"Как указывалось ранее, фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария "цветной революции", - заявили в прокуратуре.

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Прокуратура: ФБК* и "Штабы Навального" стремятся к изменению конституционного строя

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Теги: прокуратура москвы, штабы навального, экстремизм, изменение конституционного строя



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